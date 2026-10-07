Highlight Event and Entertainment Aktie 358325 / CH0003583256
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie Investoren gebracht.
Am 07.10.2021 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.55 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 363.005 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 4.38 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’589.96 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84.10 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 56.32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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