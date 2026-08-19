SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 10 Jahren verloren

Am 19.08.2016 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag bei 16.40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 60.958 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304.79 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 69.52 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich zuletzt auf 67.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch