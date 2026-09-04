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HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

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Profitable HIAG Immobilien-Anlage? 04.09.2026 10:02:29

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren HIAG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

HIAG Immobilien
127.98 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HIAG Immobilien-Anteile bei 103.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in HIAG Immobilien-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.662 HIAG Immobilien-Aktien. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Papiere wären am 03.09.2026 1’234.78 CHF wert, da der Schlussstand 127.80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.48 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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