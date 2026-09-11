SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109.40 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91.408 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 127.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’645.34 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 16.45 Prozent.

Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1.31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch