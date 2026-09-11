HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 10:02:23
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 109.40 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 91.408 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 127.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’645.34 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 16.45 Prozent.
Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1.31 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
|
10:02
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
02.09.26
|HIAG Capital Market Day, 24. September 2026 (EQS Group)
|
02.09.26
|HIAG Capital Market Day on 24 September 2026 (EQS Group)
|
28.08.26
|SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: SPI beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.