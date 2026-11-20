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20.11.2026 10:02:10
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren HIAG Immobilien-Anteile 95.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 1.050 HIAG Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135.71 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 19.11.2026 auf 129.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35.71 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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