HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der HIAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren HIAG Immobilien-Anteile an diesem Tag 79.80 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.531 HIAG Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HIAG Immobilien-Aktie auf 129.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’619.05 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 61.90 Prozent.
HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.28 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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HIAG Immobilien am 16.10.2026
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