SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden HIAG Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 109.60 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.124 HIAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’217.15 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 05.11.2026 auf 133.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21.72 Prozent zugenommen.

HIAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 1.36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch