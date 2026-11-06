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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurden HIAG Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 109.60 CHF. Bei einem HIAG Immobilien-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.124 HIAG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’217.15 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 05.11.2026 auf 133.40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21.72 Prozent zugenommen.
HIAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 1.36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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HIAG Immobilien am 06.11.2026
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