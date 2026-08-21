SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Am 21.08.2023 wurden HIAG Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 79.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 125.313 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’789.47 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 20.08.2026 auf 126.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57.89 Prozent.

HIAG Immobilien wurde am Markt mit 1.27 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch