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HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

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Lukrative HIAG Immobilien-Anlage? 18.09.2026 10:02:29

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

HIAG Immobilien
128.80 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der HIAG Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77.60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.289 HIAG Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers auf 128.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164.95 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 64.95 Prozent gesteigert.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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