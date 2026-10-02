HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.
HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 104.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 95.694 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 12’038.28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 125.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20.38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich jüngst auf 1.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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