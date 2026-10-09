SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.926 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.59 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 08.10.2026 auf 127.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.59 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch