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HIAG Immobilien Aktie 23951877 / CH0239518779

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Performance unter der Lupe 09.10.2026 10:02:31

SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

HIAG Immobilien
126.56 CHF 0.33%
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Das HIAG Immobilien-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.926 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.59 CHF, da sich der Wert einer HIAG Immobilien-Aktie am 08.10.2026 auf 127.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.59 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.21 SCBOJU
Short 14’624.41 13.92 S1B74U
Short 15’169.70 8.91 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’768.50 09.10.2026 11:44:35
Long 13’222.94 19.62 S8BFJU
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
Long 12’361.76 8.86 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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