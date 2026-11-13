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|Profitables HIAG Immobilien-Investment?
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13.11.2026 10:02:23
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126.582 HIAG Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’037.97 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 12.11.2026 auf 134.60 CHF belief. Mit einer Performance von +70.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 1.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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HIAG Immobilien am 13.11.2026
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