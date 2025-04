SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet HIAG Immobilien Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel HIAG Immobilien am 17.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 3.30 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 6.45 Prozent.

HIAG Immobilien-Auszahlungsrendite

Via SIX SX beendete der HIAG Immobilien-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 100.40 CHF. Der HIAG Immobilien-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den HIAG Immobilien-Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die HIAG Immobilien-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der HIAG Immobilien-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3.86 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.88 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der HIAG Immobilien-Kurs via SIX SX um 3.92 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 6.87 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie HIAG Immobilien

Für 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 3.40 CHF. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3.37 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie HIAG Immobilien

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens HIAG Immobilien beläuft sich aktuell auf 1.014 Mrd. CHF. Das HIAG Immobilien-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 11.48. Der Umsatz von HIAG Immobilien betrug in 2024 135.690 Mio. CHF. Das EPS belief sich derweil auf 7.44 CHF.

Redaktion finanzen.ch