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|Groupe Minoteries SA-Anlage unter der Lupe
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Groupe Minoteries SA gewesen.
Am 08.11.2023 wurden Groupe Minoteries SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 268.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 3.731 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 828.36 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Anteils am 06.11.2026 auf 222.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17.16 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Groupe Minoteries SA belief sich zuletzt auf 73.39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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