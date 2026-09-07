Groupe Minoteries Aktie 1294946 / CH0012949464
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Groupe Minoteries SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 232.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.310 Groupe Minoteries SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 974.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 226.00 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 974.14 CHF entspricht einer negativen Performance von 2.59 Prozent.
Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Groupe Minoteries SA
Analysen zu Groupe Minoteries SA
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.