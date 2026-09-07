SPI-Titel Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 232.00 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 4.310 Groupe Minoteries SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 974.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 226.00 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 974.14 CHF entspricht einer negativen Performance von 2.59 Prozent.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch