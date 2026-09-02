SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Graubuendner Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1’645.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.608 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 2’800.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’702.13 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 70.21 Prozent.

Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch