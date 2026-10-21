Graubuendner Kantonalbank Aktie 134020 / CH0001340204
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21.10.2026 10:02:15
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Graubuendner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 1’720.00 CHF. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.814 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’116.28 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 20.10.2026 auf 2’600.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 51.16 Prozent.
Insgesamt war Graubuendner Kantonalbank zuletzt 1.92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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