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|Glarner Kantonalbank-Investition
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Glarner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Glarner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Glarner Kantonalbank-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 28.70 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 348.432 Glarner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 9’303.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 26.70 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6.97 Prozent verringert.
Glarner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 361.08 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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