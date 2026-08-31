SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Glarner Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Glarner Kantonalbank-Aktie bei 21.20 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 47.170 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’216.98 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 28.08.2026 auf 25.80 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.70 Prozent angewachsen.

Glarner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 348.23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch