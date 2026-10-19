Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 405.680 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’141.99 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 16.10.2026 auf 25.00 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 10’141.99 CHF, was einer positiven Performance von 1.42 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich jüngst auf 336.92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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