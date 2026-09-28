Glarner Kantonalbank Aktie 18939665 / CH0189396655
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 21.40 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 467.290 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.09.2026 12’336.45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 26.40 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.36 Prozent angewachsen.
Glarner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 356.48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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