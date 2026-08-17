SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 17.08.2021 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75.95 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.317 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Georg Fischer-Aktie auf 52.45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69.06 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30.94 Prozent.

Georg Fischer wurde am Markt mit 4.29 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch