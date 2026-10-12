SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 68.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147.059 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 58.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’544.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.56 Prozent verringert.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4.77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch