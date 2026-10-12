Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’848 0.4%  SPI 19’614 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’219 0.5%  Euro 0.9316 0.2%  EStoxx50 6’205 0.5%  Gold 4’174 -0.5%  Bitcoin 69’544 0.2%  Dollar 0.8327 0.3%  Öl 104.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem Litecoin-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Suche...
ETF Sparplan

Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Georg Fischer-Performance 12.10.2026 10:02:29

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Georg Fischer-Investment verlieren können.

Georg Fischer
58.22 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 68.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147.059 Georg Fischer-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 58.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’544.12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.56 Prozent verringert.

Der Georg Fischer-Wert an der Börse wurde auf 4.77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Georg Fischer AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?