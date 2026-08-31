SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 63.90 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 156.495 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 8’755.87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 55.95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 12.44 Prozent verkleinert.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch