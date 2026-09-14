Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Georg Fischer-Aktie Anlegern gebracht.
Georg Fischer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 76.25 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.115 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55.15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 723.28 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 27.67 Prozent.
Georg Fischer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.52 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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