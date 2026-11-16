SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 42.85 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 23.337 Georg Fischer-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1’361.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 58.35 CHF belief. Damit wäre die Investition um 36.17 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4.79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch