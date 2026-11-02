SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.08 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 207.987 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (56.50 CHF), wäre das Investment nun 11’751.25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.51 Prozent zugenommen.

Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch