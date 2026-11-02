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02.11.2026 10:02:26
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.08 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 207.987 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (56.50 CHF), wäre das Investment nun 11’751.25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17.51 Prozent zugenommen.
Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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