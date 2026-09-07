SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Hätte sich ein Georg Fischer-Investment vor 3 Jahren inzwischen gerechnet?

Am 07.09.2023 wurden Georg Fischer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55.80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.792 Georg Fischer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 55.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.82 CHF wert. Mit einer Performance von -0.18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch