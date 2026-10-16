SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die GAM-Aktie letztlich bei 6.38 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 156.663 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 10.97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0.07 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98.90 Prozent.

Alle GAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch