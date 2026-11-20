Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem GAM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0.16 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 609.756 GAM-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 31.46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0.05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68.54 Prozent.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 53.56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch