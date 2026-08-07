GAM Aktie 10265962 / CH0102659627
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 07.08.2023 wurde das GAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0.36 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 278.180 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0.08 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23.37 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76.63 Prozent verringert.
GAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 76.67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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