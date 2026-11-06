SPI-Titel GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der GAM-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das GAM-Papier letztlich bei 0.99 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’007.039 GAM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61.63 CHF, da sich der Wert einer GAM-Aktie am 05.11.2026 auf 0.06 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93.84 Prozent verringert.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 73.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch