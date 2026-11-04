SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Galenica-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 67.90 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Galenica-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147.275 Galenica-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’151.69 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 03.11.2026 auf 89.30 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31.52 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4.42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch