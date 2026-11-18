Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Galenica-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87.40 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Galenica-Aktie investiert, befänden sich nun 11.442 Galenica-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (90.30 CHF), wäre das Investment nun 1’033.18 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 3.32 Prozent vermehrt.

Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch