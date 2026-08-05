Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie Anlegern gebracht.
Am 05.08.2023 wurde das Galenica-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Galenica-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 68.75 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.545 Galenica-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 1’230.55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84.60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23.05 Prozent gesteigert.
Galenica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.22 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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