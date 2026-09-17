SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fundamenta Real Estate-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 17.89 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.591 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Anteile wären am 16.09.2026 94.20 CHF wert, da der Schlussstand 16.85 CHF betrug. Die Abnahme von 100 CHF zu 94.20 CHF entspricht einer negativen Performance von 5.80 Prozent.

Fundamenta Real Estate wurde jüngst mit einem Börsenwert von 576.71 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch