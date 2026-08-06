SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Fundamenta Real Estate-Aktie an diesem Tag bei 19.79 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.054 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (17.00 CHF), wäre die Investition nun 85.92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.08 Prozent verringert.

Der Marktwert von Fundamenta Real Estate betrug jüngst 581.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch