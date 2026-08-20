SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr verloren

Am 20.08.2025 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 18.04 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 554.422 Fundamenta Real Estate-Aktien. Die gehaltenen Fundamenta Real Estate-Anteile wären am 19.08.2026 9’258.84 CHF wert, da der Schlussstand 16.70 CHF betrug. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 9’258.84 CHF entspricht einer negativen Performance von 7.41 Prozent.

Insgesamt war Fundamenta Real Estate zuletzt 570.85 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch