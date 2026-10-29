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29.10.2026 10:02:11
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 29.10.2021 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 19.74 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.067 Fundamenta Real Estate-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 17.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 580.47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fundamenta Real Estate AG
Analysen zu Fundamenta Real Estate AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Fundamenta Real Estate am 29.10.2026
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