SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren gekostet

Am 29.10.2021 wurde die Fundamenta Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fundamenta Real Estate-Anteile bei 19.74 CHF. Bei einem Fundamenta Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.067 Fundamenta Real Estate-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 17.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 580.47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch