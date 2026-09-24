SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Fundamenta Real Estate-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.49 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60.650 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 16.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’024.99 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.50 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Fundamenta Real Estate eine Börsenbewertung in Höhe von 577.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch