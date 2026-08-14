SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Forbo International-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Forbo International-Papier bei 1’990.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 5.025 Forbo International-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 964.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’844.22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.56 Prozent verringert.

Insgesamt war Forbo International zuletzt 1.37 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch