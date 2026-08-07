SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Forbo International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Forbo International-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’216.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 0.822 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 765.63 CHF, da sich der Wert eines Forbo International-Anteils am 06.08.2026 auf 931.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23.44 Prozent verringert.

Forbo International wurde am Markt mit 1.34 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch