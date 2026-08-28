SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Forbo International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 797.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Forbo International-Aktie investiert, befänden sich nun 1.255 Forbo International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 953.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’195.73 CHF wert. Mit einer Performance von +19.57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Forbo International bezifferte sich zuletzt auf 1.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch