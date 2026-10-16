Forbo International Aktie 354151 / CH0003541510
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Forbo International von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in Forbo International eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1’309.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.639 Forbo International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Forbo International-Papiers auf 936.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’150.50 CHF wert. Damit wäre die Investition 28.50 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Forbo International eine Marktkapitalisierung von 1.34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Forbo International am 16.10.2026
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