SPI-Titel Forbo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Forbo International von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Forbo International-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 755.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Forbo International-Aktie investierten, hätten nun 13.245 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 925.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’251.66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 22.52 Prozent.

Alle Forbo International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch