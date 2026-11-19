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19.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Flughafen Zürich-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Flughafen Zürich-Aktie an diesem Tag 237.20 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.422 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 216.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91.40 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8.60 Prozent verringert.
Alle Flughafen Zürich-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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