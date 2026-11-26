Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 185.20 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.400 Flughafen Zürich-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’134.99 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 25.11.2026 auf 210.20 CHF belief. Mit einer Performance von +13.50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6.52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch