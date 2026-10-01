SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Flughafen Zürich-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Flughafen Zürich-Aktie letztlich bei 174.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57.208 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’384.44 CHF, da sich der Wert einer Flughafen Zürich-Aktie am 30.09.2026 auf 199.00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 13.84 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Flughafen Zürich eine Börsenbewertung in Höhe von 6.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch