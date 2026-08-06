SPI-Titel Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flughafen Zürich-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 06.08.2023 wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Flughafen Zürich-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 182.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.548 Flughafen Zürich-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 130.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 238.80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 30.85 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich bezifferte sich zuletzt auf 7.31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch