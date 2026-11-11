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|Lukrativer Feintool International-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 10 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Feintool International-Aktien verlieren können.
Am 11.11.2016 wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 76.71 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 130.362 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’329.69 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 10.11.2026 auf 10.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.70 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 154.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Feintool International am 11.11.2026
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