SPI-Titel Feintool International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Feintool International von vor 10 Jahren angefallen

Am 11.11.2016 wurde die Feintool International-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Feintool International-Papier bei 76.71 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Feintool International-Aktie investiert hat, hat nun 130.362 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’329.69 CHF, da sich der Wert eines Feintool International-Anteils am 10.11.2026 auf 10.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 86.70 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Feintool International eine Börsenbewertung in Höhe von 154.64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch